Il giocatore ha dato l'ok definitivo al trasferimento: operazione in prestito secco fino al termine della stagione. Per Sensi sarà l'occasione di ritrovare la continuità persa negli ultimi anni a causa di tanti infortuni

Sarà Stefano Sensi il primo regalo della Sampdoria per Marco Giampaolo, prossimo allenatore dei blucerchiati. È fatta per il trasferimento del centrocampista in Liguria: il giocatore di proprietà dell'Inter ha sciolto le ultime riserve, accettando la destinazione. Sensi si trasferirà in prestito secco fino al termine della stagione.