Udinese, ufficiale Marì: "Ho accettato subito"

I bianconeri hanno ufficializzato l'arrivo del difensore classe 1993 in prestito dall'Arsenal. Le sue prime parole: "Sfida molto importante per la mia carriera, non ho avuto dubbi nell'accettare questa proposta". Presentato anche Benkovic: "Sarà stimolante giocare in Serie A"

L'Udinese ha presentato il suo ultimo rinforzo per la difesa: si tratta di Pablo Marì, centrale classe 1993 di proprietà dell'Arsenal. Arriva in prestito dal club inglese, con cui ha collezionato 22 presenze negli ultimi due anni (appena 3 in questa prima parte di stagione). L'Udinese ha ufficializzato il suo arrivo e il difensore vestirà la maglia numero 22. Questo il comunicato: "Solidità, esperienza internazionale e leadership per la difesa bianconera: Pablo Marí è un nuovo giocatore dell’Udinese. Il difensore spagnolo arriva in prestito fino al termine della stagione sportiva dall’Arsenal. Giocatore che abbina forza fisica a qualità tecniche e grande abilità nel gioco aereo, tutte caratteristiche preziose che l’hanno portato sui massimi palcoscenici europei", si legge sul sito ufficiale della società bianconera.

"Non ho avuto dubbi nell'accettare questa proposta" leggi anche Udinese, trattativa col Bochum per Bella-Kotchap Queste le sue prime parole da giocatore bianconero: "Ringrazio l'Udinese per questa grande opportunità, sarà un piacere – ha dichiarato in conferenza stampa – La Serie A è tra i campionati più importanti del mondo, mi auguro di avere un grande impatto e sarà molto importante per la mia carriera, per questo non ho avuto dubbi nell'accettare questa proposta. Quando sono andato al Flamengo, molti mi hanno detto che non era tra le opzioni migliori per me. Ma quando ti dicono di non farlo, la sfida diventa ancor più affascinante. Ho sempre apprezzato il lavoro dell'Udinese, sono tanti anni che fa bene in Italia", ha concluso Marì.

Benkovic: "Stimolante giocare in Serie A" approfondimento Benkovic è dell'Udinese, un gigante per la difesa Non solo Marì, l'Udinese ha presentato anche Benkovic: "Sono molto felice per quest'opportunità, quando si è presentata l'opzione Udinese non ci ho pensato un secondo – le sue parole - Venivo da un anno duro e avevo bisogno di fiducia, l'Udinese me l'ha dimostrata e ringrazio il club, mi impegnerò al massimo. Per me è stata una decisione semplice, ho sempre pensato che sarebbe stato stimolante giocare in Italia. Qui ho trovato voglia di lavorare e crescere, sarà importante per raggiungere i nostri obiettivi".