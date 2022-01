Sensi, l'Inter chiede ancora tempo alla Samp

I nerazzurri hanno chiesto alcuni giorni di tempo per valutare le condizioni di Correa che venerdì effettuerà gli esami strumentali. Sensi, tuttavia, non ha cambiato idea: vuole partire in cerca di più minutaggio

Ancora qualche giorno di attesa prima del possibile via libera. È la richiesta alla Sampdoria da parte dell'Inter che prende tempo per Stefano Sensi. Il centrocampista, decisivo in Coppa Italia contro l'Empoli, già giovedì era atteso in Liguria per le visite mediche. Tuttavia la rete in coppa e, soprattutto, l'infortunio di Correa hanno cambiato le carte in tavola. L'Inter prende tempo e ha chiesto una pausa di 3-4 giorni per valutare al meglio le condizioni del Tucu che venerdì svolgerà gli esami strumentali. Una risposta alla Samp potrebbe arrivare tra lunedì e marted, ma i blucerchiati restano fiduciosi. Sensi, infatti, non ha cambiato idea e ha ribadito la sua volontà di giocare con più continuità.