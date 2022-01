L'allenatore del Bologna dopo la sconfitta di Verona: "Skov Olsen e Dijks sono due giocatori che non hanno più piacere di stare qua a Bologna e perciò devono andare via. Non posso avere in squadra gente che si tira fuori nel momento del bisogno. Mercato in entrata? Vorrei un centrocampista"

"Diciamo che non stavano bene. Sono due giocatori che non hanno più piacere di stare qua a Bologna e perciò devono andare via". Sinisa Mihajlovic risponde senza mezze misure quando si tratta di spiegare le esclusioni di Andreas Skov Olsen e Mitchell Dijks dall'elenco dei giocatori utilizzabii nella trasferta di Verona (persa per 2-1). Le parole dell'allenatore del Bologna in conferenza stampa non lasciano spazio a dubbi: Skov Olsen, 18 presenze nella Serie A, e Dijks, in campo 6 volte in questo campionato, sono destinati a salutare Mihajlovic e il gruppo di qui al 31 gennaio. "Non posso avere in squadra gente che si tira fuori nel momento del bisogno - sottolinea - la mia è stata una scelta tecnica".