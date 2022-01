Tottenham pensa ad Amrabat, può lasciare Firenze

Il Tottenham si muove sul mercato e guarda anche in Italia, per provare a rinforzare il reparto di centrocampo. Tanguy Ndombele è sulla lista dei partenti, gli Spurs cercano un sostituto da regalare ad Antonio Conte per la seconda parte del campionato. E il Tottenham sta pensando a Sofyan Amrabat, calciatore di proprietà della Fiorentina e in scadenza nel 2024. Poco impiegato da Vincenzo Italiano ma, per caratteristiche, adatto per il gioco di Conte. In questo momento il giocatore è impegnato con il Marocco in Coppa d'Africa, ma gli Spurs pensano a lui come rinforzo in questi ultimi giorni di mercato.