Napoli, nuovi contatti per Mathias Olivera

Nella giornata di lunedì ci sono stati nuovi contatti tra i due club: operazione da 11 milioni di euro complessivi impostata per l'estate. Gli azzurri, tuttavia, stanno lavorando per portare il giocatore in Italia già a gennaio

Il Napoli vuole portare subito in Italia Mathias Olivera . È l'obiettivo degli azzurri che vogliono mettere il terzino sinistro a disposizione di Luciano Spalletti già a gennaio. Nella giornata di lunedì ci sono stati nuovi contatti tra il Napoli e il Getafe , club che detiene il cartellino dell'uruguaiano. L'operazione, impostata inizialmente per giugno, è di circa 11 milioni di euro complessivi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto incondizionato. Resta soltanto da convincere il Getafe a lasciare andare Mathias Olivera in questa sessione di mercato.

I numeri di Mathias Olivera

leggi anche

Napoli si muove per Gatti, sondaggio col Frosinone

Mathias Olivera è un titolare inamovibile della formazione di Quique Sanchez Flores ed è sceso in campo anche nell'ultimo weekend, contro la Real Sociedad. In stagione vanta 19 presenze, giocando sempre dall'inizio, con un gol e un assist siglato il 20 gennaio contro il Granada. Nato a Montevideo nel 1997, Olivera può essere impiegato sia come terzino che come esterno di centrocampo. Cresciuto nel Nacional di Montevideo, è arrivato in Spagna nel 2017 e ha giocato 91 partite nella Liga.