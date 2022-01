Conclusa l'avventura in Coppa d'Africa dopo l'eliminazione della sua Guinea, per Amadou Diawara è tempo di pensare al futuro. Il centrocampista della Roma a breve rientrerà in Italia, ma il suo destino potrebbe essere lontano dalla capitale. Diawara, infatti, è nel mirino del Torino. Dialoghi in corso tra i due club, con i granata che stanno cercando un sostituto di Daniele Baselli, da tempo nel mirino del Cagliari che attende il via libera per l'arrivo in Sardegna del giocatore.