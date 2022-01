Le prime parole del classe '97 in nerazzurro: "Sono molto felice perché è da tanto tempo che volevo venire all'Atalanta. Sono in una grande squadra che da tanti anni fa bene grazie al suo stile di gioco, è un matrimonio perfetto e per me è la strada giusta per fare un altro step e vincere qualcosa d'importante. L'Atalanta è il contesto ideale per fare bene, so che si aspettano tanto da me. Numero 10? È quello che sognano tutti i bambini, era disponibile e l'ho scelto"

Dopo una lunga attesa, l'Atalanta ha potuto annunciare l'arrivo di Jeremie Boga. Un trasferimento, quello dell'esterno ivoriano ai nerazzurri, già definito nelle scorse settimane, in attesa che l'ex Sassuolo possa finalmente esordire con la squadra di Gasperini dopo l'avventura in Coppa d'Africa. Boga non vede l'ora: "È un momento in cui sono molto felice, con tutta la mia famiglia, perché da tanto tempo volevo venire all'Atalanta – le sue prime parole ai canali ufficiali del club – Per me questa è una grande squadra, che ha dimostrato negli ultimi 5 o 6 anni di essere molto forte in Serie A e, considerato lo stile di gioco che hanno, credo che questo sia un matrimonio perfetto. Per me è la squadra giusta per fare un altro step e provare a vincere qualcosa d'importante".