I nerazzurri pensano in ottica futura per la fascia sinistra visto che non c'è ancora l'accordo con Perisic per il rinnovo di contratto. Piace il tedesco dell'Atalanta, attualmente fermo per infortunio CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE Condividi

Un attaccante e un esterno sinistro. Sono questi gli obiettivi dell'Inter nell'ultima settimana di mercato. Per la fascia l'idea è Robin Gosens. Ci sono già stati dei contatti tra i due club: l'infortunio del tedesco non è un problema per l'Inter visto che il giocatore rappresenterebbe una mossa anche in chiave futura. I nerazzurri, infatti, non hanno ancora trovato l'accordo con Perisic per il rinnovo del contratto che scadrà a giugno e cercano un giocatore che possa dare garanzie anche nei prossimi anni.

I numeri di Gosens leggi anche Gosens vuole la cessione: il Newcastle insiste Non c'è solo l'Inter su Gosens visto che il tedesco è da tempo nel mirino del Newcastle con il quale ha già un accordo. Il giocatore è fermo dallo scorso 29 settembre, quando uscì all'undicesimo minuto in Champions League contro lo Young Boys. Lesione al bicipite femorale della coscia destra, con una ricaduta a fine novembre che ha prolungato i tempi di recupero portandoli a quasi 5 mesi. Gosens, arrivato all'Atalanta nel 2017 dall'Heracles, ha collezionato 157 presenze in nerazzurro con 29 gol e 21 assist.