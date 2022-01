Il Tottenham insiste per Amrabat della Fiorentina

Continua la trattativa per portare a Londra il centrocampista che sta trovando poco spazio in maglia viola: discorsi ben avviati per un prestito con diritto di riscatto a 16 milioni. Prima però gli Spurs devono cedere un centrocampista

Il Tottenham continua a insistere per portare Sofyan Amrabat alla corte di Antonio Conte durante questo mercato di gennaio. Dopo i primi approcci dei giorni scorsi, gli Spurs hanno intensificato i dialoghi con la Fiorentina per avere il centrocampista, che in maglia viola sta trovando poco spazio in questa stagione (solo 11 le presenze in campionato e 1 in Coppa Italia). Discorsi ben avviati tra le parti sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 16 milioni di euro: l’accordo tra i due club ancora non c’è, ma il Tottenham sembra intenzionato a puntare con decisione sul centrocampista ex Hellas Verona.