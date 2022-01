Inter, visite mediche per Gosens. VIDEO

L'esterno tedesco, fermo per infortunio dallo scorso 29 settembre, è a Milano per sostenere le visite mediche con il club nerazzurro: dopo l'ok dai test, firmerà con la squadra di Inzaghi per i prossimi 4 anni e mezzo. Affare in prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni di euro più tre milioni di bonus CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE - VLAHOVIC-JUVE, LE NEWS LIVE Condividi

Robin Gosens corre veloce verso l’ufficialità del trasferimento all'Inter. Dopo che i nerazzurri e l’Atalanta hanno trovato l’intesa totale per il cartellino del calciatore, l’esterno sinistro tedesco questa mattina intorno alle ore 9 si è presentato al palazzo del Coni per svolgere la prima parte di visite mediche e ottenere l’idoneità sportiva. Successivamente Gosens sosterrà la seconda parte di test medici e, una volta ottenuto il via libera, firmerà il contratto con cui si legherà all’Inter per i prossimi 4 anni a mezzo. Un particolare non secondario, comunque, le visite mediche visto che Gosens è fermo per infortunio – lesione al bicipite femorale della coscia destra e successiva ricaduta a fine novembre in allenamento – dallo scorso 29 settembre, giorno in cui è uscito dolorante dopo appena 11 minuti del match di Champions contro lo Young Boys.

Cifre e dettagli dell’operazione approfondimento Difensori-goleador: Gosens 1° in Europa dal 2018 Inter e Atalanta si sono già strette la mano dopo aver raggiunto l’intesa totale su cifre e formule dell’operazione: Gosens si trasferirà a Milano in prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto al primo evento di gennaio 2023 (prima presenza o primo punto) per un totale di 25 milioni di euro più eventuali ulteriori 3 milioni di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi personali e di squadra. Il tedesco, invece, firmerà un contratto di 4 anni e mezzo a circa 2.5 milioni di euro a stagione più bonus.