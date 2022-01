13/14

LUKAS PODOLSKI

Esperienza breve e infelice anche per l'attaccante nato in Polonia e naturalizzato tedesco, campione del mondo con la Germania nel 2014. Mancini lo accoglie all'Inter come rinforzo del mercato di gennaio nel 2015, prelevandolo in prestito oneroso dall'Arsenal. In 18 presenze segnerà appena un gol, trasferendosi poi al Galatasaray e definendo lui stesso il passaggio all'Inter "un errore"