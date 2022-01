I bianconeri lavorano su un doppio binario in caso di cessione di Bentancur (prima offerta da 20 milioni più bonus dell'Aston Villa che non convince la Juve). Kulusevski può partire, Salernitana in pole per Kaio Jorge

In attesa di Dusan Vlahovic che venerdì svolgerà le visite mediche, il mercato della Juventus si sposta a centrocampo. I bianconeri sono a lavoro su un doppio fronte. Da una parte c'è Nahitan Nandez del Cagliari, giocatore che piace ad Allegri e può agire in più ruoli, ma dall'altra non mollano Denis Zakaria. Lo svizzero, primo obiettivo del mercato di gennaio, è in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach, ma gli agenti hanno fatto una prima richiesta elevata sulle commissioni . In ogni caso l'arrivo di un centrocampista dipende da un'uscita. La trattativa tra Arthur e l'Arsenal è bloccata, mentre Rodrigo Bentancur è nel mirino dell' Aston Villa . I villans hanno offerto 20 milioni di euro più bonus, ma la proposta non convince la Juventus che dovrebbe lasciare il 30% della rivendita al Boca Juniors.

Il punto su Kulusevski. Salernitana in pole per Kaio Jorge

Gli ultimi giorni di mercato saranno importanti anche per capire il futuro di Dejan Kulusevski che potrebbe lasciare la Juventus. I bianconeri, tuttavia, non stanno aprendo al prestito con diritto di riscatto in Italia dove si era mosso il Milan. Una formula possibile, invece, per una cessione all'estero dove su tutte c'è l'Arsenal. Possibile anche l'uscita di Kaio Jorge. La Salernitana è in pole position per il brasliano che si trasferirebbe in prestito. Tra venerdì e sabato verranno sciolte le riserve per il classe 2002 che in stagione ha giocato solo 212 minuti.