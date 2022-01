Operazione in chiusura tra i due club granata per il trasferimento a Salerno di Simone Verdi. Mancano solamente gli ultimi dettagli da sistemare, con il trequartista classe '92 che è già arrivato in Campania nel primo pomeriggio di giovedì

Da un granata all'altro. Simone Verdi è pronto a lasciare Torino e ripartire dalla Salernitana : l'operazione è ormai in chiusura e mancano solamente gli ultimi dettagli da sistemare per fa sì che il centrocampista classe 1992 possa mettersi a disposizione di Stefano Colantuono. Il Ds Sabatini continua a muoversi per cercare di rinforzare la squadra in queste ultime ore di mercato con Verdi che, in attesa di sistemare gli ultimi dettagli, è già arrivato a Salerno nella giornata di giovedì .

I numeri di Verdi con il Torino

leggi anche

Salernitana, Diego Costa non arriverà

Con Juric, nella prima metà di stagione, Verdi ha trovato poco spazio: solamente tre presenze - e un gol - in Serie A e un'apparizione in Coppa Italia, per un totale di 88 minuti giocati. Il tutto anche a causa di diversi problemi di natura muscolare che lo hanno spesso tenuto ai box. Tuttavia nelle due stagioni precedenti in granata il trequartista è sceso in campo con continuità, collezionando 66 presenze, 3 gol e 12 assist in Serie A.