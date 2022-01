Non sarà Diego Costa il nuovo attaccante che la Salernitana acquisterà in questo calciomercato di gennaio. Dopo il tentativo dei giorni scorsi portato avanti dal nuovo direttore sportivo del club Walter Sabatini, da sempre grande estimatore dell’attaccante che già in passato ha provato a portare in Italia ai tempi del Bologna, la società campana ha deciso di mollare la presa e non affondare il colpo. Questo perché la Salernitana, nonostante la forte tentazione di affiancare il brasiliano a Ribery, dopo attente valutazioni sulle condizioni fisiche di Diego Costa ha deciso di non precedere con l’operazione.