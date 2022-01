Genoa, ecco Amiri: il giocatore è in città. VIDEO

I numeri di Amiri

Dopo essere cresciuto nel settore giovanile dell'Hoffenheim, dove ha anche esordito tra i grandi, Amiri è stato acquistato dal Bayer Leverkusen nell'estate del 2019 per una cifra pari a 9 milioni di euro, stando a quanto riporta Transfermarkt. In due anni con la maglia delle 'aspirine', Amiri ha preso parte a 101 partite ufficiali, segnando 8 gol e registrando 17 assist per i compagni. Ora la sua qualità potrà metterla al servizio del Genoa, che si appoggerà anche su di lui per andare alla ricerca della salvezza.