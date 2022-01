Ieri accordo totale della Juve anche con gli agenti

Per la chiusura del colpo mancavano solo gli ultimi dettagli anche tra gli agenti dell’attaccante serbo e la Juventus. Che sono arrivati ieri. Ora c’è l’accordo totale per il trasferimento di Vlahovic alla Juventus: mancano soltanto visite mediche e annuncio ufficiale. Quello con la Fiorentina era stato già trovato nei giorni scorsi (70 milioni e 5 di bonus per un totale di 75).