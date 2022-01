Frendrup al Genoa: arriva dal Brondby per 3,5 mln

Centrocampista classe 2001 con caratteristiche difensive, arriva in rossoblù per 3,5 milioni di euro: atteso in Italia per le visite mediche, ha già collezionato 93 presenze con la prima squadra nonostante la giovane età

Un talento per il presente e per il futuro, il Genoa ha chiuso per l’arrivo di Morten Frendrup con il Brondby. Per assicurarsi il centrocampista con caratteristiche difensive classe 2001, la società rossoblù pagherà ai danesi 3,5 milioni di euro. Nelle prossime ore è atteso il suo arrivo in Italia per sostenere le visite mediche e iniziare così la sua avventura nel nostro campionato. Fisico imponente e caratteristiche prettamente difensive, Frendrup ha delle ottime statistiche (contrasti vinti, recuperi palla, etc) in campionato.