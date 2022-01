L'attaccante serbo ha affidato a Juventus Tv le prime parole dopo l'ufficialità del trasferimento in bianconero arrivato nel giorno in cui compie 22 anni: "Questo club è immortale, farò di tutto per rendere orgogliosa questa società. È il mio compleanno più bello"

"Sono contento e orgoglioso di far parte di questo gruppo e di questa società, darò il massimo per ottenere tutti i nostri traguardi. La Juve rappresenta l'orgoglio, la tradizione, la famiglia. Una cosa immortale, la Juve è sempre lì fino all'ultimo ". Sono queste le prime parole da giocatore della Juventus per Dusan Vlahovic . "Voglio rendere orgogliosa questa società e questa maglia, lotteremo per i nostri traguardi fino alla fine", aggiunge a Juventus Tv l'attaccante, che nello spogliatoio bianconero ha trovato anche una torta con candelina per i suoi 22 anni , compiuti proprio nei giorno del’ufficialità del trasferimento alla Juventus.

"Il compleanno più bello e felice"

"Oggi è una giornata meravigliosa, speciale per me. È uno dei compleanni più felici vissuti fino a ora. Vorrei continuare su questa strada e rendere orgogliosa questa società. Non molleremo mai e lotteremo fino alla fine per i nostri traguardi", ha proseguito Vlahovic. "Sopra a ogni obiettivo si deve mettere la squadra al primo posto e così la penso anche io. Sono a disposizione del mister e dei miei compagni, cercherò di aiutarli il più possibile", le sue parole. Attaccante serbo che per la sua avventura in bianconero ha scelto la maglia numero 7 che fino a questa stagione è stata di Cristiano Ronaldo.