Salernitana, nuovo acquisto dal Brasile: è Éderson

Colpo a effetto del nuovo ds della Salernitana, Walter Sabatini, che acquista Éderson Josè dos Santos Lourenço da Silva, noto in patria come Éderson. Si tratta di un centrocampista centrale che arriva dal Corinthians (anche se era in prestito al Fortaleza). Ad annunciarlo, alla sorpresa generale, è lo stesso club brasiliano, con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web, in cui si legge: "Il Corinthians rilascia Éderson per sostenere gli esami in Italia. Questo venerdì 28 lo Sport Club Corinthians Paulista ha raggiunto un accordo con la Salernitana, dall'Italia, sulla vendita dei diritti economici dell'atleta Éderson, che è stato rilasciato per viaggiare e sottoporsi a visite mediche".