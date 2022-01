Nwankwo Simy riparte dalla Serie B. Nuova avventura per l'attaccante nigeriano, che dopo una prima parte di stagione non positiva con la maglia della Salernitana è pronto a rimettersi in gioco con il Parma. Il giocatore, accompagnato dalla famiglia, è già arrivato in Emilia, dove è in attesa che vengano risolti gli ultimi dettagli prima di sottoporsi alle visite mediche. Si attende soltanto che il Crotone, proprietario del cartellino, risolva le ultime pratiche con la Salernitana, che la scorsa estate aveva prelevato in prestito il classe '92. Dopodiché si chiuderà l'affare con i gialloblù, che prenderanno dai calabresi l'attaccante in prestito con diritto di riscatto.