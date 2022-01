Ufficiale l'arrivo del centravanti brasiliano ex Basilea: sarà il sostituto di Vlahovic, del quale erediterà anche il numero di maglia. Cabral, 65 gol e 17 assist in 106 partite con il club svizzero, indosserà la numero 9

Questo il comunicato ufficiale diffuso dal club viola per annunciare l'acquisto di Cabral: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Arthur Mendonça Cabral dal FC Basel 1893. Cabral, con la maglia del Basilea ha finora collezionato 65 gol e 17 assist in 106 partite tra Campionato svizzero, Coppa di Svizzera, Europa League e Conference League, di cui è attualmente capocannoniere. Nel corso della sua carriera ha indossato, anche, le maglie dello Ceará Sporting Club e del Palmeiras. Cabral indosserà la maglia numero 9".

Dal Cearà a Firenze: il percorso di Cabral

L'affare Cabral ha radici lontane. La Fiorentina lo monitorava già nel 2020 e Nicolas Burdisso e Daniele Pradè erano stati a seguirlo dal vivo nello scorso settembre. Attaccante molto forte fisicamente (alto 1,86 centimetri per quasi 90 kg), Cabral fa di potenza, dribbling e tiro le sue migliori qualità. I suoi idoli di infanzia sono Ronaldo il Fenomeno e suo padre Hélio, ex giocatore che non ha però lasciato il segno negli anni '80 e che ha dato il nome al primo figlio di Arthur. Dopo alcuni provini non superati con Fluminense, Vitória, Bahia e Palmeiras, Cabral è cresciuto nel Cearà, club di Fortaleza che lo ha lanciato ad aprile del 2018 nel massimo campionato brasiliano. Di lì l'attaccante è passato prima al Palmeiras e successivamente al Basilea. Nella Conference League 2021/22 è il secondo miglior marcatore dietro il romanista Tammy Abraham e a ottobre ha ricevuto anche la prima chiamata con la Seleçao. Una nuova sfida, come quella rappresentata dalla Fiorentina.