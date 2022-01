Juve, i possibili nomi in partenza

Detto di Bentancur e Kulusevski, su Kaio Jorge - oltre a Cagliari e Salernitana - c'è anche il Granada: la Juve preferirebbe cederlo in Italia ma il Granada è il club favorito tra quelli che seguono l’attaccante all’estero. Il brasiliano comunque partirà solo in caso di permanenza di Morata (per cui continua a non muoversi nulla) per trovare più spazio. Per quanto riguarda Ramsey, il Burnley spinge ma il giocatore al momento non sembra convinto della destinazione.