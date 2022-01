Empoli, preso Verre: prestito dalla Sampdoria

Giornata importante in chiave mercato per l' Empoli : con Samuele Ricci in direzione Torino, il club toscano si è tutelato con un rinforzo a centrocampo di qualità. Dalla Sampdoria è ufficiale l'arrivo di Valerio Verre . Il centrocampista classe 1994 nato a Roma arriva alla corte di Aurelio Andreazzoli con la formula del prestito con diritto di riscatto .

I numeri di Verre

Cresciuto nel settore giovanile della Roma, Valerio Verre non è riuscito poi a imporsi nella prima squadra giallorossa. Il suo si può considerare come un "Giro d'Italia" col pallone tra i piedi: Verre ha giocato al Siena, Genoa, Udinese, Palermo, Perugia, Pescara, Hellas Verona e Sampdoria. In totale, il centrocampista vanta 124 presenze in Serie A e 6 gol. Ora inizia una nuova tappa: sarà a Empoli.