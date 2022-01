Torino, è fatta per l'arrivo di Ricci dall'Empoli

Un nuovo giovane talento italiano per il Torino. La società granata si è infatti assicurata Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 grande protagonista con l’Empoli di Andreazzoli in Serie A: operazione chiusa per 8.5 milioni di euro più due di bonus e il 10% sull’eventuale futura rivendita del calciatore. Un colpo per il presente ma anche in prospettiva per il Torino, visto che Ricci è considerato uno dei migliori giovani talenti del nostro calcio.