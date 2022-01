Atalanta: accordo raggiunto col Parma per Mihaila

La Dea ha trovato un'intesa con il Parma per il trasferimento di Valentin Mihaila, con la formula del prestito con obbligo di riscatto a nove milioni più bonus. Con questa entrata, si può sbloccare la cessione in prestito di Miranchuk alla Lazio

In queste ultime ore di mercato, anche l' Atalanta è a caccia di opportunità e degli ultimi rinforzi per completare e sistemare la rosa da mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini per la seconda metà di stagione: lo dimostra l' accordo trovato con il Parma per il trasferimento di Valentin Mihaila , centrocampista offensivo rumeno classe 2000, che il club emiliano aveva acquistato due estati fa dall'Universitatea Craiova per 9,1 milioni di euro (dati Transfermarkt). Mihaila, quindi, è sul punto di trasferirsi a Bergamo con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 9 milioni più bonus .

Con Mihaila all'Atalanta, Miranchuk alla Lazio?

L'affare in definizione tra Atalanta e Parma per Mihaila potrebbe sbloccare la trattativa esistente tra Lazio e Atalanta per il prestito di Aleksey Miranchuk. Igli Tare ha individuato il trequartista russo - 47 partite a 8 gol con la maglia della Dea in una stagione e mezzo - come rinforzo ideale da regalare a Maurizio Sarri. Mancano poche ore: le parti sono a lavoro per trovare intesa e quadra.