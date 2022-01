Lazio su Miranchuk: è l'obiettivo per l'attacco

È Aleksey Miranchuk il grande nome della Lazio per l'attacco. Dopo aver chiuso per la cessione di Muriqi al Maiorca, il club biancoceleste ha individuato nel fantasista dell'Atalanta il primo e unico grande obiettivo per queste ultime ore del mercato di gennaio. Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, sta facendo di tutto per convincere i nerazzurri a dare il via libera al trasferimento e sta lavorando per sbloccare in extremis quest'operazione. Nell'ultima giornata di Serie A, lo scorso 22 gennaio, Miranchuk ha affrontato da avversario proprio la squadra di Maurizio Sarri, nella gara finita sullo 0-0 allo stadio Olimpico. Potrebbe essere stata la sua ultima partita con la maglia nerazzurra, con la Lazio che sta provando a portarlo a Roma per rinforzare il proprio attacco.