Diawara-Valencia non decolla, ci prova il Venezia

Il centrocampista guineano è in uscita dalla Roma: il Valencia nelle scorse ore aveva allacciato i contatti, ma il club spagnolo non ha accelerato per chiudere la trattativa. Diawara piace anche in Serie A: ci prova il Venezia di Zanetti

Dopo la risoluzione consensuale con Federico Fazio - che una volta rescitto il suo contratto ha firmato con la Salernitana - la Roma nelle ultime ore di calciomercato sta cercando di definire il futuro di Amadou Diawara. Il centrocampista classe 1997 dopo un colloquio con Tiago Pinto ha aperto alla cessione, soprattutto in virtù del poco spazio trovato nella prima metà di stagione: solamente 4 presenze in Serie A, 3 in Conference League e una nei playoff della stessa competizione per il guineano, che piace sia in Serie A che all'estero.