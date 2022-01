Federico Gatti è vicino a diventare un nuovo giocatore del Torino. Il difensore centrale classe 1998, che ha attirato su di sé le attenzioni di diversi club di Serie A, potrebbe presto diventare un nuovo giocatore del club di Cairo. Domenica sera ci sarà un incontro decisivo con il Frosinone per il trasferimento a titolo definitivo del giocatore: offerta da 9/10 milioni di euro tra parte fissa e bonus, con Gatti che non resterebbe in prestito in Ciociaria ma sarebbe da subito a disposizione di Ivan Juric.