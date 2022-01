I bianconeri stanno chiudendo per il centrocampista svizzero del Borussia Monchengladbach. Ai tedeschi andranno 3,5 milioni come parte fissa più 3,5 di bonus per il giocatore, in scadenza di contratto a giugno. Prosegue anche la trattativa con il Cagliari per Nandez, che potrebbe arrivare come rinforzo in più. Intanto Kulusevski e Bentancur vanno al Tottenham

MERCATO LIVE - KULUSEVSKI E BENTANCUR AL TOTTENHAM