Calciomercato, a che ora chiude in Italia e in Europa

Countdown calciomercato: alle 20 chiude la sessione invernale e Sky Sport vi accompagnerà al "gong" raccontandovi in tempo reale tutte le trattative. Da mezzogiorno su Sky Sport 24 e skysport.it vi terremo costantemente aggiornati, e dalle 19:30 spazio a "Calciomercato l'Originale-L'ultima volata", per vivere assieme il gran finale e tracciare il bilancio di questo sorprendente mese L'ULTIMO GIORNO DI MERCATO LIVE - TABELLONE ACQUISTI/CESSIONI Condividi

Sta per chiudersi una delle più sorprendenti sessioni di calciomercato, considerando che da questo mese di gennaio ci si aspettava poco margine di manovra dai club italiani. Al contrario, sono state 4 settimane molto "vispe", con trasferimenti di giocatori del calibro di Boga, Gosens, Sensi e Vlahovic (assoluto protagonista per distacco) all'interno della Serie A ma anche nuovi arrivi interessanti dall'estero, come Sergio Oliveira, Piatek, Cabral e Amiri. Senza dimenticarsi dei nuovi prospetti, i potenziali campioni del futuro: il Milan, per esempio, ha puntato sul diciottenne Lazetic. Nelle ultime ore di trattative è facile pronosticare che il totale dei trasferimenti nel nostro campionato supererà quota 50. Il mercato ci ha abituati ai colpi dell'ultimo momento, e allora è bene puntare una sveglia per non fare confusione con l'orario del fatidico "gong".

Il calciomercato in Italia chiude alle 20 vedi anche SERIE A, TUTTI GLI AFFARI UFFICIALI La deadline, in Italia, è fissata ad oggi, 31 gennaio, alle 20.00. La maggior parte dei campionati europei ha stabilito come data di chiusura della sessione invernale l'ultimo giorno di gennaio. Le eccezioni arrivano da Austria (7 febbraio), Turchia (8 febbraio), Macedonia del Nord, Serbia, Montenegro (11 febbraio), Romania e Ungheria (14 febbraio), Croazia, Svizzera e Slovenia (15 febbraio), Slovacchia (21), Repubblica Ceca e Russia (22). In Polonia il calciomercato aprirà il 1° febbraio e chiuderà il 28, caso ancora più strano quello della Moldavia: apertura il 25 febbraio e chiusura il 25 marzo (fonte: Transfermarkt).

Gli orari di fine calciomercato in Italia e negli altri paesi Serie A (Italia): 31 gennaio, ore 20

Premier League (Inghilterra): 31 gennaio, ore 23 (la mezzanotte italiana)

Bundesliga (Germania): 31 gennaio, ore 18

Ligue 1 (Francia): 31 gennaio, ore 24

Liga (Spagna): 31 gennaio, ore 24