Alla Fiorentina è arrivato per 14.5 milioni di euro più due di bonus dal Basilea, con il difficile compito di non far rimpiangere Dusan Vlahovic: sarà Arthur Cabral a guidare l’attacco viola in questa seconda parte di stagione. Il brasiliano, che ha scelto proprio la maglia numero 9 libera dopo la cessione del serbo alla Juve, si è presentato in conferenza stampa: "Mi sento pronto per questa maglia numero nove, mi sono preparato tutta la vita per indossarla. Cosa dovrò fare per non far rimpiangere chi mi ha preceduto? Ho grande rispetto per quanto fatto da Vlahovic sul campo, ha segnato tanti gol anche quest'anno con numeri impressionanti. Io sono venuto qui con l'obiettivo di scrivere il mio nome nella storia di questo club e di questo campionato come tanti giocatori brasiliani hanno fatto prima di me". Cabral spiega quali sono le sue caratteristiche principali: "In passato sono stato vicino al Barcellona, mi sono preparato per tutta la carriera al momento di vestire una maglia, storica, importante e simbolica come quella viola. Sono forte fisicamente, gioco come centravanti e la mia caratteristica principale è quella di finalizzare il gioco e muovermi all’interno dell’area di rigore. Partecipo anche al gioco della squadra e voglio aiutare i compagni a conquistare più vittorie possibile".