L’addio di Dusan Vlahovic direzione Juventus continua a tenere banco in casa Fiorentina, con i tifosi viola molto delusi per la cessione del gioiello serbo ai bianconeri. Una situazione che il ds Daniele Pradé ha analizzato così a margine della presentazione di Arthur Cabral, l’attaccante scelto per sostituire in rosa proprio Vlahovic: "Sono il primo a capire l'amarezza e il disagio dei tifosi ma purtroppo ci sono situazioni che passano sopra ognuno di noi, ci sono situazioni in cui oggi le società non dico che sono prigioniere, ma ci siamo vicini, ad agenti e calciatori. Questa era una operazione, come già ho detto più volte viste le entrate della società, a cui non potevamo dire di no perché rischiavamo di perderlo a parametro zero". Il dirigente della Fiorentina ha poi aggiunto: "La vicenda di Vlahovic è specchio del calcio moderno, speriamo che d'ora in poi qualcosa cambi. Capiamo i sentimenti della gente ma il calcio per come è fatto oggi, con i procuratori, i bilanci e via dicendo, e per la società che siamo non potevamo fare diversamente. Per raggiungere determinati obiettivi tecnici e alimentare ambizione non possiamo basarci su un singolo giocatore. Vero che Chiesa e Vlahovic hanno portato tanti soldi dopo che li abbiamo valorizzati ma è anche vero che in questi anni abbiamo ceduto quasi 50 calciatori con costi vari. E in ogni caso, nonostante la partenza di Dusan, restiamo una squadra completa con gli arrivi di Ikoné, Piatek e Cabral".