Potrebbe essere Vincent Kompany il nuovo allenatore del Bayer Monaco. In base a quanto viene riportato da Sky Deutschland, infatti, l’ultimo nome sulla lista del club bavarese, ancora alla ricerca dell’allenatore per la prossima stagione, potrebbe essere l’ex difensore del Manchester City. Il belga, attualmente al Burnely (retrocesso dalla Premier League), potrebbe presto lasciare la squadra inglese per approdare in Germania. In base a quanto viene raccontato, pare che il Bayern abbia già avuto i primi colloqui concreti con il 38enne, che parla molto bene il tedesco. Diversi all’interno della società, infatti, vedono in Kompany (allievo di Guardiola) un ottimo potenziale. L'ex difensore centrale, inoltre, conosce già la Bundesliga, avendo giocato con la maglia dell’Amburgo dal 2006 al 2008.

