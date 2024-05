Thiago Motta non rinnova con il Bologna, lascerà il club a fine campionato, come ha annunciato il club emiliano in una nota ufficiale. Il presidente Saputo: "È entrato nella nostra storia, avrei voluto che rimanesse al Bologna, ma non posso che ringraziarlo per queste stagioni meravigliose e augurargli il meglio per il futuro". Futuro che si chiamerà Juventus, Giuntoli è già al lavoro per i primi obiettivi. Il Bologna intanto valuta diversi per il dopo Motta BOLOGNA, LA FESTA PER LA QUALIFICAZIONE IN CHAMPIONS

Le strade di Thiago Motta e del Bologna si separeranno a fine stagione. Lo splendido feeling tra squadra e allenatore, che ha riportato gli emiliani in Champions League a 60 anni dall'ultima volta (nel 1964, quando si chiamava ancora "Coppa dei Campioni") si interromperà dopo l'ultima giornata di Serie A, in cui il Bologna sarà ospite del Genoa venerdì 24 maggio alle 20:45. Thiago Motta ha incontrato la dirigenza rossoblù e ha espresso la sua volontà di non rinnovare il proprio contratto, come ha spiegato la società emiliana in una nota ufficiale: "Thiago Motta ha comunicato alla società l'intenzione di non rinnovare il contratto con il Bologna. Preso atto della decisione, il club ringrazia il tecnico per lo straordinario lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera".

Saputo: "Avrei voluto che rimanesse al Bologna" Joey Saputo, presidente del Bologna, ha voluto ringraziare Thiago Motta dopo la decisione dell'allenatore di non rinnovare il proprio contratto con il club emiliano: "In questi due anni ho conosciuto un allenatore preparato e vincente, che ha dato alla squadra un'identità di gioco brillante. Il traguardo della qualificazione in Champions League consegna lui e tutti i giocatori alla storia del nostro club. Avrei voluto che rimanesse al Bologna, ma non posso che ringraziare lui e il suo staff per queste stagioni meravigliose e augurargli il meglio per il futuro".

Bologna, le ipotesi per il dopo Motta Il Bologna adesso proverà a trovare un allenatore che abbia le stesse idee di calcio e gli stessi principi di Thiago Motta. Italiano è uno dei nomi che piace alla società emiliana. Un altro possibile nome è quello di Palladino, che però sembra indirizzato verso la Fiorentina proprio per sostituire Italiano. C'è l'ipotesi De Zerbi, che tra l'altro era stato cercato dal Bologna prima dell'arrivo di Thiago Motta. Tra i potenziali candidati c'è anche Tedesco.

Come sarà la Juventus di Thiago Motta Dopo il mancato rinnovo di Thiago Motta con il Bologna, adesso la Juventus ha il via libera per ingaggiare l'allenatore italo-brasiliano. Per lui è pronto un contratto triennale da circa 5 milioni di euro a stagione. Prenderà il posto di Montero (subentrato ad Allegri), che guiderà i bianconeri nell'ultima giornata di campionato contro il Monza (match in programma sabato 25 maggio alle 18). Intanto Giuntoli è già al lavoro per preparare la squadra della prossima stagione: il mercato sarà focalizzato su innesti di qualità come Ederson e Koopmeiners, giocatori che piacciono molto alla Juventus. I due gioielli dell’Atalanta sono tra i primi obiettivi di Giuntoli, insieme ad altri profili come Di Gregorio, Colpani, Calafiori, Samardzic, Zirkzee e Brescianini.