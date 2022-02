Aubameyang: "Il Barça è l'opportunità della vita"

L’addio ai Gunners e il trasferimento in Liga, al Barcellona . Pierre-Emerick Aubameyang racconta così, durante la conferenza stampa di presentazione da nuovo giocatore blaugrana, i motivi che lo hanno spinto a intraprendere una nuova avventura: " Gli ultimi mesi all’Arsenal sono stati difficili , ma da parte mia non ho mai voluto fare niente di male . Il problema era solo con Arteta , è stato lui a prendere le decisioni, io ero tranquillo. Non posso dire niente di speciale, ero insoddisfatto, tutto qui. Ora però penso che questo sia passato e voglio pensare al presente". Un approdo al Barcellona – a cui si è legato fino al 2025, ma con la possibilità di rescindere il contratto nel 2023 – arrivato in extremis, a fine mercato: "È stata una giornata molto lunga, pazzesca. Ho firmato a due minuti dalla fine . Ero con mio padre a casa sua e speravo che tutto andasse bene. Alla fine mi hanno chiamato nel pomeriggio per fare la visite mediche e sono stato molto contento, nonostante un po’ di stress", ha svelato l’attaccante classe 1989.

"Sono qui perché voglio vincere la Champions"

Aubameyang che non nasconde la sua felicità per il trasferimento in Spagna: "Ho sempre sognato di giocare nella Liga. Questa è un'opportunità incredibile, l'occasione della mia vita. Ringrazio il presidente per avermi ingaggiato, darò tutto per questa maglia. Penso che il Barça sia un grande club, un club che deve vincere la Champions League. Faremo di tutto per tornare a vincerla". Il nuovo attaccante blaugrana ha parlato poi così del suo stato di forma: "Non gioco da molto tempo, ma nella mia testa ho tutto molto chiaro: voglio aiutare il club a tornare presto in cima. Sono stato accolto molto bene da tutti, questo mi rende molto felice", ha concluso Aubameyang.