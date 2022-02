10/34 Foto Twitter Real Sociedad

RAFINHA ALLA REAL SOCIEDAD, MORIBA AL VALENCIA

Il primo ex anche dell'Inter e di proprietà del Psg delle stelle: torna in Spagna in prestito dove già aveva giocato col Celta Vigo. Il secondo - Ilaix Moriba - è un talentino classe 2003 scuola Barcellona, andato al Lipsia la scorsa estate per 16 milioni. In Germania non ha brillato: a gennaio il prestito al Valencia.