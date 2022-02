L'infortunio al ginocchio di Gabbiadini non promette bene (domani risonanza magnetica), e la Sampdoria si è voluta subito cautelare piazzando un colpo a sorpresa: è fatta per Sebastian Giovinco, che torna in Serie A dopo sette anni. Il giocatore è atteso in città lunedì per le firme

La carriera e i numeri di Giovinco

Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, Giovinco fece il suo esordio in Serie A con la maglia dell'Empoli, dove giocò in prestito - insieme a Marchisio - nella stagione 2007/2008, in cui segnò 6 gol in 35 presenze ufficiali. Tranne una parentesi a Parma dal 2010 al 2012 (23 gol in 70 partite), Giovinco in Italia ha vestito la maglia della Juventus per 132 volte, segnando 20 gol. Lasciò l'Italia nell'estate del 2015, partendo per Toronto (la futura squadra di Lorenzo Insigne), dove ha giocato per quattro stagioni (segnando 83 gol in 142 partite) prima di andare all'Al-Hilal Riyad, in cui ha giocato dal gennaio 2019 fino allo scorso agosto (16 gol in 83 partite). Senza squadra dalla scorsa estate, adesso Giovinco è pronto a ripartire dalla sua Italia e dalla sua Serie A: per lui ora c'è la Sampdoria.