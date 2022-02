"Al Milan siamo gruppo fantastico, come una famiglia"

leggi anche

Serie A, la presentazione della 25^ giornata

Dopo la firma e l'annuncio del rinnovo, sul canale TikTok ufficiale del Milan, Theo Hernandez ha rilasciato una breve intervista in cui ha parlato della sua esperienza in rossonero, tra battute, risate e la serenità di chi sa di avere fatto la scelta giusta sul piano personale, prima di tutto: "Con Maldini abbiamo scherzato un po' dopo la firma", ha detto Theo. "Sono contento di essere qui. Siamo un gruppo incredibile, come una famiglia. Facciamo di tutto per stare bene, tutti insieme. Per questo ho scelto di rimanere: sono felice del rapprto con i tifosi e con i compagni. Prima non parlavo molto, ma grazie a Castillejo, Reina, Biglia e Musacchio, che parlavano spagnolo, mi sono aperto. Ora va molto meglio". Poi la battuta: "Cosa pensa un difensore che mi vede arrivare in velocità sulla fascia? Secondo me dice 'P***a pu***na'", ha detto ridendo Theo Hernandez, apparso molto felice del suo presente.