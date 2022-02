Davide Nicola nuovo allenatore della Salernitana . Nella notte tra lunedì e martedì il club granata e il 48enne di Luserna San Giovanni hanno raggiunto un accordo. Questo martedì l'arrivo in città per firmare il contratto . Prende il posto di Stefano Colantuono , esonerato dopo aver ottenuto 9 punti nelle 16 partite della sua gestione, avviata a metà ottobre prendendo il posto di Fabrizio Castori. Nicola torna su una panchina di Serie A dopo l'esperienza della scorsa stagione al Torino.

Nicola preferito a Pirlo

Per la sostituzione di Colantuono la Salernitana aveva pensato anche ad Andrea Pirlo. L’ex allenatore della Juventus non aveva respinto il sondaggio del club granata, che ha però poi preferito Nicola, considerato una soluzione logica per il presente, che vede la Salernitana all’ultimo posto in campionato, con 12 punti in 24 giornate, una partita da recuperare e una zona salvezza distante nove punti. Nicola, protagonista già di una salvezza insperata a Crotone nella stagione 2016/17, ora sarà chiamato a ripetersi con la Salernitana, reduce da due pareggi di fila contro Spezia e Genoa e da un mercato di gennaio che ha rivoluzionato l’organico. L’esordio è in programma sabato sera all’Arechi, dove alle 20:45 arriverà il Milan.