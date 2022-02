Nuovo aggiornamento dei valori di mercato da parte del portale specializzato Football Benchmark: chi c'è in vetta tra i giocatori più preziosi al mondo con ben 137 milioni di valutazione? Mbappé è soltanto undicesimo, il compagno di squadra Messi out dalla top 50, mentre CR7 è di poco in top 100. In top 30 anche due della Serie A (tra cui un italiano). E come funziona l'algoritmo?