Buffon: "Oggi è una bella giornata per me e per la mia famiglia"

Dopo le parole del presidente gialloblù interviene anche l'ex portiere della nazionale italiana: "Oggi per me e per tutta la mia famiglia è una bella giornata. È successo quello che volevo e che penso volessero anche il presidente e la società, così come mi auguro che siano contenti tutti i tifosi e la città. Il mio ritorno a Parma è stato condizionato da rapporti e da un profondo legame che ho sempre avuto con questa città". Poi Buffon parla degli obiettivi per il futuro: "Se non avessi creduto in ciò che il presidente ha in testa e in ciò che stiamo facendo, non avrei accettato questa proposta. Sono ottimista per il futuro di questo club perché ho conosciuto il presidente. Per me è una sfida bella e entusiasmante, sento di poter dare una grande mano". In chiusura l'ex portiere della Juventus spiega perché è tornato a vestire la maglia gialloblù: "Uno dei motivi che mi hanno spinto a tornare è stato che i miei figli non conoscevano la parentesti Parma ed era un patrimonio che dovevo ridare loro. Oggi ho la fortuna di averli tutti e quattro qui con mia moglie e vederli con il maglione del Parma mi fa capire che ho fatto la scelta giusta".