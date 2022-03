Il portiere del Benfica, in scadenza a giugno, rimane un obiettivo della Roma. I giallorossi vorrebbero prenderlo a parametro zero, ma c'è l'inserimento della Real Sociedad che sta spingendo molto negli ultimi giorni. Escluse tutte le ipotesi che porterebbero alla permanenza in Portogallo

Roma o Real Sociedad, sono queste le due strade percorribili per il portiere del Benfica Mile Svilar. Il serbo con cittadinanza belga è in scadenza a giugno con i portoghesi e già in settimana potrebbe dare la risposta sul suo futuro. Tiago Pinto ha un ottimo rapporto con il ragazzo e vorrebbe assicurarsi uno dei migliori prospetti al mondo nel suo ruolo. Il classe '99 gode anche della stima di Josè Mourinho che lo elogiò in passato dopo averlo affrontato quando era alla guida del Manchester United. Dall'altra parte c'è la Real Sociedad, che negli ultimi giorni ha accelerato molto e che mette sul piatto c'è un maggior minutaggio utile per la crescita del ragazzo. Esclusa la permanenza in Portogallo, con il portiere che ha rifiutato tutte le offerte provenienti dalla Liga Nos.