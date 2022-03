Continua la rivoluzione societaria in casa rossoblù: Sebastian Arenz, tedesco classe '84, è il nuovo responsabile scouting del Genoa. Ha lavorato per cinque stagioni nelle squadre del gruppo Red Bull tra Salisburgo, Bragantino e Lipsia e, dopo un'esperienza al Valencia, dal 2019/20 era nello staff del Milan. "Per me è una grande sfida - le sue prime parole -, faremo un ottimo lavoro"

Sul campo l'obiettivo è conquistare una salvezza che al momento appare complicata, fuori dal terreno di gioco il Genoa punta a costruire una struttura sempre più solida. Dopo il cambio ai vertici societari, continua la rivoluzione all'interno del club rossoblù che da questo momento ha un nuovo responsabile scouting . Si tratta di Sebastian Arenz , tedesco con alle spalle diverse esperienze internazionali. Classe '84, Arenz ha già lavorato per cinque stagioni nell'area scouting del gruppo Red Bull con Salisburgo , Bragantino e Lipsia . Per lui anche un passato in Spagna, al Valencia , prima dell'ultima esperienza nello staff del Milan , club nel quale ha lavorato dalla stagione 2019/20.

"Genoa grande sfida, faremo un ottimo lavoro"

Contestualmente all'annuncio ufficiale del Genoa, sul sito del club rossoblù sono arrivate le prime parole del General Manager Spors: "Conosco Arenz dai tempi in Red Bull - ha detto il dirigente -, siamo felici di averlo convinto a lasciare una realtà come il Milan per unirsi a noi". Soddisfatto Arenz: "Per me è una grande sfida - ha commentato lo scout - e un piacere essere qui. Il Genoa è un club di grande tradizione. Faremo un ottimo lavoro".