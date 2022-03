Davide Frattesi, una delle rivelazioni dell'ultimo campionato, ha rinnovato il contratto con il Sassuolo fino al 30 giugno 2026. Il centrocampista romano, che ha diversi estimatori soprattutto in Italia, ha collezionato quattro reti e due assist in 28 partite di Serie A

Ha preso il posto di Manuel Locatelli ed è una delle rivelazioni del Sassuolo di Alessio Dionisi: Davide Frattesi, dopo essersi fatto notare al grande pubblico in Serie B col Monza, ha trovato la consacrazione in Serie A, tanto da finire anche in orbita nazionale. Ora per il centrocampista classe 1999 è arrivato anche il rinnovo fino al 2026, come comunicato dal club neroverde: "L'Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive del seguente calciatore neroverde: Davide Frattesi, (1999, centrocampista) fino al 30 Giugno 2026".