Il presente dice Sassuolo, il futuro invece potrebbe avere i colori e le sfumature di un top club. Gianluca Scamacca sarà con ogni probabilità uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato estivo: "Inter e Juve mi vogliono? Non ci penso, non mi sono mai dato limiti. Quando ci sarà da decidere seguirò il cuore. Sono andato all’estero una volta e non mi spaventa rifare quella scelta", ha affermato l’attaccante del Sassuolo nell’intervista concessa al Corriere dello Sport. Sempre sul futuro Scamacca ha poi aggiunto: "Le voci di interessamento di grandi club fanno piacere, sono uno stimolo. Ma non seguo troppo il calciomercato, certe situazioni non si concretizzano in fretta. Non so se quella contro l’Inter a San Siro sia stata la mia miglior partita in assoluto, ma penso una delle migliori. Vincere a San Siro è sempre una bella impresa. Siamo orgogliosi di quella vittoria, in uno stadio dove hanno giocato tanti grandi campioni, contro una squadra che è tra le migliori". Una stagione da protagonista quella di Scamacca, tanto che sono arrivati anche i paragoni con Ibrahimovic: "Lui è un campione, essere avvicinato a un campione del genere fa solo piacere. Ma io ho la mia strada, il mio modo di giocare", le parole dell’attaccante 23enne.