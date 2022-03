Non ci sono stati contatti tra i nerazzurri e l'entourage del giocatore dopo la rottura con la Juventus. L'Inter vuole capire come concluderà la sua stagione, ma soprattutto deve gestire gli attaccanti in rosa e fare una valutazione economica

Dove giocherà Paulo Dybala nella prossima stagione? È una domanda che tutti si pongono dopo il mancato rinnovo dell'argentino con la Juventus. L'attaccante sarà uno svincolato di lusso e da tempo c'è una squadra in Italia che lo segue: l'Inter. Tuttavia, oggi, l'opzione nerazzurra è molto fredda. La joya piace tecnicamente all'Inter, ma dopo la rottura con la Juventus non c'è stato alcun contatto tra il club e l'entourage del giocatore. L'Inter non ha fatto per il momento passi avanti per bloccare Dybala per diversi motivi. I nerazzurri vogliono capire come finirà la stagione, poi dovranno gestire gli attaccanti in rosa e fare una valutazione economica.