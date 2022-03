Dybala-Juve, niente rinnovo e capolinea al termine della stagione. Sette anni, gli scudetti vinti, i gol. Ma quale futuro per l'argentino? Di Paulo Dybala ne ha parlato Beppe Bergomi a Sky Sport 24: "Continuo a pensare che Dybala sia la Juve. E faccio fatica a vederlo in un'altra italiana. È vero che è stato a Torino sette anni e in sette anni non diventi una bandiera, ma Dybala per me è Juve - dice Bergomi -. Dispiace vedere come è finita, come mi era dispiaciuto per Donnarumma via dal Milan o come per Insigne che andrà in Canada. Voto alla sua storia bianconera? 7,5 o 8 è giusto". Dunque il tema futuro, dove potrebbe giocare meglio Dybala? Partiamo dal capitolo Inter: non ci sono stati contatti tra i nerazzurri e l'entourage del giocatore dopo la rottura con la Juventus. Sulla sua possibile presenza tattica Bergomi dice: "Non lo vedo molto funzionale. Il ruolo di Dybala è quello di seconda punta, ma avrebbe bisogno di un compagno d'attacco diverso rispetto a Dzeko, non ha gamba, fa solo movimenti incontro, è bravo tecnicamente e sa legare il gioco, ma a chi darebbe palla in profondità? L'Inter attacca molto sulle corsie esterne, ma il riferimento davanti non ci sarebbe. Sicuramente la seconda punta nel 352 potrebbe farla, ma con la rosa a disposizione oggi dell'Inter Dybala troverebbe qualche problemino".