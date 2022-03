L'argentino, dopo il mancato rinnovo con la Juventus, è ufficialmente sul mercato e, a fine stagione, si trasferirà in un nuovo club a parametro zero. Alla finestra rimane l’Inter, che già da anni segue il giocatore: l'ingaggio oneroso è l'ostacolo più importante per i nerazzurri, che devono prima sfoltire la rosa. Viva anche l’ipotesi Spagna, con Atletico Madrid e Barcellona in corsa DYBALA E LA JUVE, UNA STORIA TRA JOYA E DOLORI Condividi

Non ha fatto in tempo a finire la storia di Paulo Dybala con la Juventus, che già ci si interroga su quello che potrebbe essere il futuro dell'argentino. In Italia, al momento, l’unica opzione minimamente realistica sarebbe quella rappresentata dall’Inter. Il club di Milano segue la 'Joya' sin dai tempi del Palermo, ma alla fine fu proprio l’attuale ad nerazzurro Beppe Marotta, allora alla Juve, a portarlo in bianconero. Il buon rapporto tra i due potrebbe essere un punto a favore per l'Inter, che però dovrà prima fare alcune valutazioni di natura economica: l'ingaggio oneroso del giocatore resta un ostacolo importante (Dybala ha chiesto un contratto da 10 milioni di euro netti a stagione, bonus compresi), così come la necessità di liberarsi prima di qualche elemento attualmente in rosa con stipendio pesante, Sanchez e Vidal su tutti. Il futuro di Dybala, però, potrebbe parlare anche spagnolo, con soprattutto Atletico Madrid e Barcellona sullo sfondo per diverse ragioni. Con i Colchoneros c’era stato qualche contatto in passato, ma attualmente i discorsi non sono stati riaperti. I blaugrana, invece, sono un vecchio pallino di Dybala e del suo entourage. Nel frattempo il suo agente Antun ha chiesto la registrazione in Spagna per poter essere pronto a formalizzare un eventuale accordo nella Liga. Fermo restando che Dybala non vuole precludersi alcuna strada: nel caso, ovviamente, farebbe un pensiero anche per la Premier League, col Tottenham di Paratici come possibile suggestione (in passato proprio gli Spurs si erano dimostrati interessati alla Joya).

I cileni e il monte ingaggi: i freni dell’Inter nella corsa per Dybala approfondimento Bergomi: "Dybala non sarebbe funzionale all'Inter" Ma torniamo all'Inter e ai problemi legati a un eventuale ingaggio dell'argentino. Da quanto sta riportando nelle ultime ore da Appiano Gentile il nostro Andrea Paventi, al momento non c’è stata alcuna mossa di Marotta per Dybala. I nerazzurri sono alle prese con un problema legato al monte ingaggi, su tutti pesano quelli di Vidal e Sanchez. Inoltre il discorso Dybala si legherebbe per forza di cose alla questione del futuro di alcuni suoi giocatori, in primis Lautaro Martinez. Il Toro due anni fa era in uscita, ora il suo rendimento è cambiato ed è un elemento imprescindibile per i nerazzurri. Chiaramente, però, in caso di arrivo di Dybala, sarebbe necessaria un'uscita importante: i maggiori indiziati, per ruolo e ingaggio, sono Sanchez e lo stesso Lautaro Martinez. L'Inter potrebbe, nel caso, rinunciare a uno dei due, se non ad entrambi, considerando che, per il ruolo di vice Dzeko, è stato già sondato Gianluca Scamacca. Il bosniaco, per una questione anagrafica, probabilmente finirà la sua avventura nerazzurro nel 2023, la società si vuole quindi cautelare prendendo un attaccante giovane e di prospettiva. Tanto dipenderà dal finale di stagione e, solo dopo aver fatto le dovute valutazioni interne, l'Inter potrà eventualmente provarci per Paulo Dybala.