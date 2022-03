Dove giocherà Paulo Dybala dalla prossima stagione? È partita la corsa all'attaccante argentino, che lascerà la Juventus a parametro zero alla scadenza del suo contratto, a giugno. E sono già parecchie le squadre che sono state accostate al numero 10 bianconero, in Italia e non solo. Tra queste anche l' Atletico Madrid , che starebbe seguendo da vicino la situazione. Ne ha parlato anche il presidente dei Colchoneros, Enrique Cerezo , che non ha escluso una possibile trattativa.

Futuro Dybala, come stanno le cose

CALCIOMERCATO

Un interesse non nascosto dunque, ma non l'unico quello dell'Atletico Madrid. In Spagna anche il Barcellona è sulle tracce di Dybala: i blaugrana sono un vecchio pallino della Joya e nel frattempo il suo agente Antun ha chiesto la registrazione in Spagna per poter essere pronto a formalizzare un eventuale accordo nella Liga. Ma l'argentino non vuole precludersi alcuna ipotesi: qualora ci fosse la possibilità, valuterebbe anche un futuro in Premier League, magari con la suggestione Tottenham, club che già in passato aveva mostrato interesse per lui e nel quale ritroverebbe Fabio Paratici. E in Italia? Al momento, l'unica opzione minimamente realistica sarebbe quella rappresentata dall'Inter. Ai nerazzurri Dybala piace sin dai tempi del Palermo, inoltre il buon rapporto che l'argentino ha con Beppe Marotta potrebbe favorire l'eventuale trattativa. Ma l'ingaggio oneroso del numero 10 della Juve rappresenterebbe un ostacolo importante per l'Inter, che dovrebbe fare una serie di valutazioni di natura economica.